Как исправить ошибку 0x00000709 при работе с принтером?
Сегодня мы поговорим про довольно интересную ошибку, которая, к счастью всех пользователей, решается просто. Даже не условно просто, а по-настоящему просто. Вам буквально нужно будет сделать несколько действий в Реестре Windows.
Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети.
Но мы забегаем вперед. Итак, ошибка 0x00000709. Наткнуться на эту ошибку возможно при смене статуса вашего принтера на “по умолчанию”. Впервые, пожалуй, ошибка 0x00000709 появилась относительно недавно, на операционной системе Windows 7. С тех пор от этой проблемы страдают множество пользователей. В особенности от нее мучаются люди, у которых есть множество принтеров в одной связке.
Так отчего же появляется ошибка и почему система препятствует вам выставить статус принтера на значение по умолчанию? На самом деле, у возникшей проблемы довольно простая причина.
От вашего старого принтера в Реестре Windows осталась запись о том, что тот является главным принтером по умолчанию. Когда же вы пытаетесь выставить этот статус другому принтеру, то система начинает протестовать, так как новое устройство конфликтует с записью о старом железе. Если проще, система пытается работать со старыми настройками на другом железе, что и приводит к сбоям.
Как мы уже говорили, ошибка 0x00000709 – это простейшая дилемма. Для исправления этой ошибки вам нужно всего лишь удалить записи о старом принтере из Реестра и все будет решено.
Как исправить ошибку?
- Нажмите комбинацию клавиш Win+R и впишите в пустую строку regedit для вызова редактора Реестра Windows.
- Пройдите в реестре путем HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
- Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.
- Поставьте галочку напротив параметра “Полный доступ” и нажмите “Применить”.
- Снова нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Удалить”.
- Закройте Реестр Windows и перезагрузите свой компьютер.
После этих небольших манипуляций в Реестре ваша ошибка 0x00000709 должна будет исчезнуть.
Всё перепробовал. 2 дня долбался на работе. Спасибо Сергею только это и помогло. Печатает наконец. Сетевой.
Удалил последнее обновление, вырубил их вообще. И снял образ Акронисом.
Если эта проблема возникает на 10, то удаляю последние обновления безопасности виндовс
У меня ошибка 709 возникла при попытке подключения к расшаренному принтеру.
Если зайти в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows строка Devices, там написано название принтера по умолчанию и в конце строки написано Ne и две каких-нибудь цифры. Например, HP LaserJet P2050 Series PCL6,winspool,Ne14: Меняю значение Ne14 на Ne00. Потом захожу в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices, нахожу там мой принтер и указываю также Ne00, а у того принтера, у которого было написано Ne00, указываю Ne14. После этого перезагружаю компьютер – расшаренный принтер становится доступен для установки на других компьютерах.
Ответ топ! Почему в статье не написали о том, что нужно править значения параметров Ne. А ведь это решение проблемы. На 10-ке уже второй случай с P1102 принтером расшаренным по сети. Блин, за что я люблю win, так за то, что проблему можно решить “в лоб”, либо тонкой настройкой. В лин только тонкая настройка, только хардкор. И кстати установка и настройка принтеров в линуксах это горькие слезы.
Спасибо за ответ
В моем случаи помогло посто удаление самого принтера из папки “Устройства и принтеры”.
Комп заново нашел принтер и устоновил драйвера автоматически. И все заработало.
не помог виндовс 7 -32
тут все на изи, меняете имя компа на любое , главное короткое. ( примерно ПК-1)перезагружаете и все. Мне так помогла эта ошибочка))
Помогло СПАСИБО
надо в другой ветке править, тут бред написан.
[HKEY_CURRENT_USER]->[Software]->[Microsoft]->[Windows NT]->[CurrentVersion]->[Windows] строчку Device Первое названии в строке это имя текущего принтера по умолчанию.
У меня эта беда с терминальным сервером (2016) – и там первая строка совершенно другой принтер. А тот что терминально подключен – не отображается вообще. Вообще связка kyocera 2135 идеально работала терминально с юзера по юсб и по локалке с 2012 сервером. с 2016 вечно мука.
Не помогло
Каким образом вышли положения?
К сожалению не помогло
Как решили проблему
Решили проблему?