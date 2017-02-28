Новости
Обзоры
Рейтинги
Файлы
Вопросы и ответы

Как исправить ошибку 0x00000709 при работе с принтером?

Сегодня мы поговорим про довольно интересную ошибку, которая, к счастью всех пользователей, решается просто. Даже не условно просто, а по-настоящему просто. Вам буквально нужно будет сделать несколько действий в Реестре Windows.

Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети.

Но мы забегаем вперед. Итак, ошибка 0x00000709. Наткнуться на эту ошибку возможно при смене статуса вашего принтера на “по умолчанию”. Впервые, пожалуй, ошибка 0x00000709 появилась относительно недавно, на операционной системе Windows 7. С тех пор от этой проблемы страдают множество пользователей. В особенности от нее мучаются люди, у которых есть множество принтеров в одной связке.

Так отчего же появляется ошибка и почему система препятствует вам выставить статус принтера на значение по умолчанию? На самом деле, у возникшей проблемы довольно простая причина.

0x00000709

От вашего старого принтера в Реестре Windows осталась запись о том, что тот является главным принтером по умолчанию. Когда же вы пытаетесь выставить этот статус другому принтеру, то система начинает протестовать, так как новое устройство конфликтует с записью о старом железе. Если проще, система пытается работать со старыми настройками на другом железе, что и приводит к сбоям.

Как мы уже говорили, ошибка 0x00000709 – это простейшая дилемма. Для исправления этой ошибки вам нужно всего лишь удалить записи о старом принтере из Реестра и все будет решено.

Как исправить ошибку?

  • Нажмите комбинацию клавиш Win+R и впишите в пустую строку regedit для вызова редактора Реестра Windows.
  • Пройдите в реестре путем HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
  • Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.
  • Поставьте галочку напротив параметра “Полный доступ” и нажмите “Применить”.
  • Снова нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Удалить”.
  • Закройте Реестр Windows и перезагрузите свой компьютер.

После этих небольших манипуляций в Реестре ваша ошибка 0x00000709 должна будет исчезнуть.

Компьютеры #Windows
Дмитрий Иванов
Автор статьиДмитрий Иванов

25

71

15
Комментарии

avatar
новее старее большинство голосов
Игорь
Игорь

Всё перепробовал. 2 дня долбался на работе. Спасибо Сергею только это и помогло. Печатает наконец. Сетевой.
Удалил последнее обновление, вырубил их вообще. И снял образ Акронисом.

Голос за00Голос против Ответить
09.11.2021 15:33
Сергей
Сергей

Если эта проблема возникает на 10, то удаляю последние обновления безопасности виндовс

Голос за10Голос против Ответить
08.11.2021 10:30
Ольга
Ольга

У меня ошибка 709 возникла при попытке подключения к расшаренному принтеру.
Если зайти в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows строка Devices, там написано название принтера по умолчанию и в конце строки написано Ne и две каких-нибудь цифры. Например, HP LaserJet P2050 Series PCL6,winspool,Ne14: Меняю значение Ne14 на Ne00. Потом захожу в ветку HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices, нахожу там мой принтер и указываю также Ne00, а у того принтера, у которого было написано Ne00, указываю Ne14. После этого перезагружаю компьютер – расшаренный принтер становится доступен для установки на других компьютерах.

Голос за13-2Голос против Ответить
26.08.2020 14:53
Саша
Саша

Ответ топ! Почему в статье не написали о том, что нужно править значения параметров Ne. А ведь это решение проблемы. На 10-ке уже второй случай с P1102 принтером расшаренным по сети. Блин, за что я люблю win, так за то, что проблему можно решить “в лоб”, либо тонкой настройкой. В лин только тонкая настройка, только хардкор. И кстати установка и настройка принтеров в линуксах это горькие слезы.
Спасибо за ответ

Голос за3-3Голос против Ответить
07.04.2021 14:22
Азиз
Азиз

В моем случаи помогло посто удаление самого принтера из папки “Устройства и принтеры”.
Комп заново нашел принтер и устоновил драйвера автоматически. И все заработало.

Голос за10Голос против Ответить
24.04.2019 10:44
Баходир
Баходир

не помог виндовс 7 -32

Голос за10Голос против Ответить
25.01.2019 15:52
Виктор
Виктор

тут все на изи, меняете имя компа на любое , главное короткое. ( примерно ПК-1)перезагружаете и все. Мне так помогла эта ошибочка))

Голос за10Голос против Ответить
29.05.2018 10:15
Александр
Александр

Помогло СПАСИБО

Голос за1-1Голос против Ответить
23.01.2021 23:05
Роскотнадзор
Роскотнадзор

надо в другой ветке править, тут бред написан.

[HKEY_CURRENT_USER]->[Software]->[Microsoft]->[Windows NT]->[CurrentVersion]->[Windows] строчку Device Первое названии в строке это имя текущего принтера по умолчанию.

Голос за1-2Голос против Ответить
25.04.2018 14:30
QwertyTester
QwertyTester

У меня эта беда с терминальным сервером (2016) – и там первая строка совершенно другой принтер. А тот что терминально подключен – не отображается вообще. Вообще связка kyocera 2135 идеально работала терминально с юзера по юсб и по локалке с 2012 сервером. с 2016 вечно мука.

Голос за00Голос против Ответить
14.04.2021 17:04
Иван
Иван

Не помогло

Голос за50Голос против Ответить
15.03.2018 09:44
Александр
Александр

Каким образом вышли положения?

Голос за00Голос против Ответить
21.10.2021 11:09
Sanik
Sanik

К сожалению не помогло

Голос за50Голос против Ответить
08.09.2017 09:06
Александр
Александр

Как решили проблему

Голос за00Голос против Ответить
21.10.2021 11:09
Ilya
Ilya

Решили проблему?

Голос за00Голос против Ответить
25.10.2021 15:21
Сайт
О проекте Редакция Вакансии
Социальные сети
Телеграм Вконтакте Дзен
Информация
Конфиденциальность Правила сайта Заработать на сайте
Рекламодателям Контакты Поддержать проект
© 2014 - 2020 GAMESQA.RU