Как исправить ошибку 0x00000709 при работе с принтером?

Сегодня мы поговорим про довольно интересную ошибку, которая, к счастью всех пользователей, решается просто. Даже не условно просто, а по-настоящему просто. Вам буквально нужно будет сделать несколько действий в Реестре Windows.

Невозможно завершить операцию (ошибка 0x00000709). Проверьте имя принтера и убедитесь, что принтер подключен к сети.

Но мы забегаем вперед. Итак, ошибка 0x00000709. Наткнуться на эту ошибку возможно при смене статуса вашего принтера на “по умолчанию”. Впервые, пожалуй, ошибка 0x00000709 появилась относительно недавно, на операционной системе Windows 7. С тех пор от этой проблемы страдают множество пользователей. В особенности от нее мучаются люди, у которых есть множество принтеров в одной связке.

Так отчего же появляется ошибка и почему система препятствует вам выставить статус принтера на значение по умолчанию? На самом деле, у возникшей проблемы довольно простая причина.

От вашего старого принтера в Реестре Windows осталась запись о том, что тот является главным принтером по умолчанию. Когда же вы пытаетесь выставить этот статус другому принтеру, то система начинает протестовать, так как новое устройство конфликтует с записью о старом железе. Если проще, система пытается работать со старыми настройками на другом железе, что и приводит к сбоям.

Как мы уже говорили, ошибка 0x00000709 – это простейшая дилемма. Для исправления этой ошибки вам нужно всего лишь удалить записи о старом принтере из Реестра и все будет решено.

Как исправить ошибку?

Нажмите комбинацию клавиш Win+R и впишите в пустую строку regedit для вызова редактора Реестра Windows.

и впишите в пустую строку для вызова редактора Реестра Windows. Пройдите в реестре путем HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices

Нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”.

и выберите из контекстного меню пункт “Разрешения”. Поставьте галочку напротив параметра “Полный доступ” и нажмите “Применить”.

Снова нажмите правой кнопкой мыши на Devices и выберите из контекстного меню пункт “Удалить”.

и выберите из контекстного меню пункт “Удалить”. Закройте Реестр Windows и перезагрузите свой компьютер.

После этих небольших манипуляций в Реестре ваша ошибка 0x00000709 должна будет исчезнуть.